Tauscht Ronda Rousey den Kampfring bald gegen einen Wickeltisch? Der US-amerikanische Wrestling-Star machte bereits vor seiner Hochzeit mit UFC-Kämpfer Travis Browne im vergangenen Jahr klar: Sie wünscht sich Kinder von ihrem Liebsten! Während eines tränenreichen Auftritts in der Ellen DeGeneres-Show hatte sie auch schon erzählt, dass sie vor einiger Zeit nach einem verlorenen Kampf im Krankenhaus lag – und das Einzige, was sie damals zum Weitermachen motivieren konnte, sei der Gedanke an Nachwuchs mit dem 35-Jährigen gewesen. Knapp neun Monate nach ihrer Eheschließung plauderte Ronda jetzt aus: Sie will schon ganz bald Mama werden!

Ein TMZ-Reporter erwischte die einstige Mixed-Martial-Arts-Kämpferin auf den Straßen von New York. Nach anfänglichen Small-Talk über ihren Restaurantbesuch fackelte der Journalist nicht lange und stellte die große Baby-Frage. "Ähm", grinste die Blondine fast schüchtern in die Linse. "Sehr bald. Irgendwann in der nahen Zukunft!" Wann es so weit sein wird, wisse sie allerdings noch nicht genau.

Erst im August gab Ronda ihrem Travis das Jawort. Das Sportler-Couple heiratete in der Heimat des gebürtigen Hawaiianers. Ihren Hochzeitstag beschrieb die 31-Jährige auf Instagram als den glücklichsten Tag ihres Lebens. Was meint ihr: Wird die Kampfkanone schon in diesem Jahr schwanger? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Quinn Rooney/Getty Images Ronda Rousey im UFC-Kampf gegen Holly Holm in New York

Sharky / Splash News Ronda Rousey und ihr Freund Travis Browne

Paul Crock/AFP/Getty Images Ronda Rousey, US-Wrestlerin und ehemalige Mixed-Martial-Arts-Kämpferin

