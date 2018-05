Die neunte Let's Dance-Show steht in den Startlöchern. Noch sechs Promis haben die Chance, in die Fußstapfen von Vorjahressieger Gil Ofarim (35) zu treten und "Dancing Star 2018" zu werden. Nachdem Alles was zählt-Darsteller Bela Klentze (29) sich aus gesundheitlichen Gründen von diesem Traum verabschieden musste, rückt GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) nach. Doch nicht nur die Promibesetzung ist neu, auch auf dem Tanzparkett wird es eine Veränderung geben: Alle Tanzpaare müssen mit demselben Tanz – einem Freestyle – überzeugen und sich in knallharten Tanzbattles durchsetzen!

Alle Battle-Tänze im Überblick:

Das verspricht zauberhafte Augenblicke. Unter dem Motto "Magic Moment" treten die sechs verbliebenen Tanzpaare an. Die frisch verlobte Barbara Meier (31) tanzt beispielsweise zu einem Medley aus "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens (✝80) und "Empire State of Mind" von Alicia Keys (37) und Jay-Z (48). Ob das Model an seine 30 Punkte von vergangener Woche anknüpfen kann?

Thomas Hermanns und Regina Luca (29): "Love is in the Air" von John Paul Young (62)

Julia Dietze und Massimo Sinató (37): "Knockin on Heaven's Door" von Bob Dylan (76)

Judith Williams und Erich Klann (31): "Music Was My First Love" von John Miles (69)

Iris Mareike Steen und Christian Polanc (40): "All This Time" von Maria Mena (32)

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova (31): "Faust" von Yann Tiersen (47)

Barbara Meier und Sergiu Luca (35): "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens und "Empire State of Mind" von Alicia Keys und Jay-Z



Alle Freestyle-Tänze im Überblick:

Iris Mareike Steen & Christian Polanc vs. Julia Dietze & Massimo Sinató: "Push it!" von Salt-n-Pepa

Judith Williams & Erich Klann vs. Barbara Meier & Sergiu Luca: "Darshan" von B21

Ingolf Lück & Ekaterina Leonova vs. Thomas Hermanns & Regina Luca: Charleston-Flair

Neben den einzelnen Freesyle-Tänzen müssen sich die Promis auch in einem Battle beweisen: Nachrückerin Iris muss sich gegen Schauspielkollegin Julia Dietze (37) im Streetdance beweisen. Bollywood-Feeling versprüht die Performance von Judith Williams (45), die gegen Barbara antritt. Ein Comedian-Duell gibt es mit Ingolf Lück (60) und Thomas Hermanns (55), die einen Charleston vertanzen werden.

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze in der achten Liveshow von "Let's Dance"

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Barbara Meier in Cannes 2018

Andreas Rentz/Getty Images Iris Mareike Steen, Kandidatin bei "Let's Dance"

