Nächster Schock bei Let's Dance! Alles was zählt-Schauspieler Bela Klentze (29) muss schweren Herzens das Handtuch werfen und kann nicht mehr weitertanzen. In der vergangenen Show knickte er beim Quickstep zu "When I Find Love Again" von James Blunt (44) um und musste den Auftritt abbrechen. Hinter der Bühne wurde er schnell versorgt und durfte sich sogar noch ein zweites Mal auf dem Parkett beweisen. Doch seine Verletzung scheint schlimmer als gedacht – Bela ist raus!

"Es bricht mir mein Löwenherz, dass Oana und ich nicht weiter bei 'Let's Dance' tanzen können", sagte Bela gegenüber RTL. Der TV-Star hatte bereits in der Vergangenheit mit einer Knieverletzung zu kämpfen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Promi in dieser Staffel die Tanzschuhe an den Nagel hängen musste. Publikumsfavorit Jimi Blue Ochsenknecht (26) brach sich den Mittelfußknochen – für ihn war nach der fünften Folge Schluss!

Während Bela seine Promi-Kollegen ab sofort vom Publikum aus anfeuern muss, darf GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) wieder in ihre Tanzgarderobe schlüpfen. Sie rückt für den angeschlagenen Star nach und bekommt zusammen mit Partner Christian Polanc (40) eine zweite Chance. Was sagt ihr dazu? Stimmt ab!

