Was denkt wohl Bill Kaulitz (28) über die Beziehung von seinem Zwillingsbruder Tom (28) und Model-Mama Heidi Klum (44)? Immerhin kennen sich die beiden in- und auswendig und haben schon diverse Male in Interviews verraten, wie nah sie sich stehen. Kann eine Frau die Twins vielleicht auseinander bringen? In seinem neuesten Social-Media-Post ließ Bill seinen Gefühlen freien Lauf und äußerte sich zur jungen Liebe!

Eindeutiger könnte es wohl nicht sein: Bill freut sich riesig für seinen musikalischen Bruder! Warum? Heidi Klum teilte ein Pärchen-Pic mit Tom in den sozialen Netzwerken, bevor es für die beiden auf ihren ersten roten Teppich in Cannes ging. Und genau dieses Bild postete der Tokio Hotel-Sänger in seiner Instagram-Story und versah den niedlichen Schnappschuss mit mehreren Herzchen und einem verliebten Emoji.

Jetzt muss sich nur noch Bill so richtig verlieben! Im Gegensatz zu seinem Bruder bestätigte der nämlich im ProSieben-Interview, er wäre nach wie vor Single. Hoffentlich ändert sich das bald – und dann steht Bill seinem Bruder in Sachen Liebes-Pics bestimmt in nichts nach.

Jason Merritt/Getty Images for Cadillac Tom und Bill Kaulitz bei der Cadillac Oscar Week Celebration in Kalifornien

Instagram / billkaulitz Instagram: billkaulitz

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes 2018

