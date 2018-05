Ist die Katze damit endgültig aus dem Sack? Seit Wochen wird ohne Ende gemunkelt: Sind Tom Kaulitz (28) und Heidi Klum (44) nun ein Paar oder nicht. Immer wieder tauchen Fotos der beiden auf, die eigentlich keine Fragen offen lassen. Ob knutschend oder Händchen haltend, der Sänger und das Topmodel scheinen mächtig über beiden Ohren verknallt zu sein. Geäußert hat sich das Duo dazu aber nie – bis jetzt! Denn nun bestätigt Tom womöglich doch die Liebe zur Germany's next Topmodel-Jurorin.

Tom ist gemeinsam mit seinem Bruder Bill Kaulitz (28) nach München gereist, um dort die ABOUT YOU Awards zu besuchen. Im Rahmen der Veranstaltung traf ProSieben die Jungs zum Interview. Auf die Frage, ob der Tokio Hotel-Star nun in einer Beziehung sei, antwortete er kurz und knapp: "Ja, bin ich. Und ich bin sehr glücklich." Oha, bestätigt er damit tatsächlich die Liebe zur 16 Jahre älteren Heidi? Namentlich erwähnte er seine Herzdame nicht.

Vielleicht kommt ja in wenigen Wochen auch die Bestätigung von der gebürtigen Rheinländerin. Angeblich hat sie ihren Liebsten zum GNTM-Finale nach Düsseldorf eingeladen – dort soll der Musiker laut Bild-Informationen mit seiner Band Tokio Hotel auf der Bühne performen.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Mr.Canon / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Heidi Klum bei den Kids' Choice Awards 2018

