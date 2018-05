Hat ihn das Fernsehen etwa dick gemacht? Diese Frage würde Falko Ochsenknecht (33) ganz klar verneinen. Dennoch zeigt die Waage des einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellers nach seinen knapp sieben Jahren Soap-Zeit deutlich mehr an, als sie eigentlich sollte – meint er jedenfalls selbst. Deswegen will Falko alias Ole Peters jetzt abspecken. Er sagt den überschüssigen Kilo voll motiviert den Kampf an und macht Sport!

Früher wog der 33-Jährige immer rund 82 Kilo: In zwei Jahren als Versicherungsfachmann auf der Mattscheibe steigerte er sein Wohlfühlgewicht jedoch um zehn Kilo. "Dann habe ich bei Berlin - Tag & Nacht angefangen und jetzt wiege ich 100 Kilo", verriet der leidenschaftliche Schlagersänger im Promiflash-Interview im Landhaus Alt-Mariendorf. Nach seinem kürzlichen BTN-Aus hat Falko nun endlich Zeit für seine Fitness-Pläne: "Ich habe angefangen zu joggen. In den sechseinhalb Jahren habe ich eben ordentlich zugelegt, was man mir auch ansieht. Faulheit macht eben dick."

Das plötzliche Ende seiner Serienkarriere hatte Falko getroffen wie ein Schlag, so dass er es immer noch nicht ganz begreifen kann. Daher will er nicht nur zum Wohle seines Körpers trainieren: "Ich muss irgendwie auch wieder Seele und Geist ein bisschen freibekommen."

Promiflash Falko Ochsenknecht, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

