Am Freitag feiert Ole ohne Kohles neuer Song "Du kannst mir die Nudel putzen" Premiere – bereits die fünfte Single von Falko Ochsenknecht (33), wie der Sänger eigentlich heißt. Das dazugehörige Video zum Ohrwurm ist verrückt und bunt wie der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star selbst. In dem Clip tänzelt Falko leicht bekleidet mit jeder Menge guter Laune und vielen Poolnudeln zu seinem Sommerhit – und seine Fans lieben es!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de