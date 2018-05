Der Germany's next Topmodel-Titel ist zum Greifen nah! Am kommenden Donnerstag geht das Rennen um die Modelkrone für Toni (18), Pia (22), Jennifer (23), Julianna und Christina (22) in die vorletzte Runde: Die fünf Mädchen stehen im großen Halbfinale der Castingshow. Hinter Heidi Klums (44) Kandidatinnen liegt eine aufregende Zeit. Drei der Girls haben jetzt auf ihre Reise zurückgeblickt und verraten, was ihre schönsten Momente waren!

Im Facebook-Livestream plauderte Toni über den für sie spannendsten Abend ihrer GNTM-Laufbahn: "Für mich war es die amfAR Gala!" Mit Heidi und Ex-Kontrahentin Klaudia (21) durfte die Beauty im Februar in New York Promiluft schnuppern und im Blitzlichtgewitter posieren. Jennifer hingegen fand einen anderen Sendungsmeilenstein viel bewegender: den Besuch der Familien und Freunde in Hollywood. Curvymodel Pia konnte sich offenbar nicht auf ein Highlight festlegen. "Ich habe nicht ein Ding, wo ich sagen würde, das war so geil. Es war alles geil", strahlte sie.

Während fünf der Schönheiten noch von der Model-Goldmedaille träumen können, ist für drei Mitstreiterinnen in der vergangenen Folge Schluss gewesen. Klaudia, Sara (24) und Sally (17) mussten ihre Taschen packen und die Heimreise antreten. Sie konnten Heidi und ihre Jungs Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) nicht von sich überzeugen.

Ouzounova/Splash News Heidi Klum, Toni Loba und Klaudia Giez bei der amfAR-Gala 2018

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia und Jennifer, GNTM-Kandidatinnen 2018

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, Klaudia, Christina, Pia, Jennifer und Sally beim DTM-Auftakt

