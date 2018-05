Schon zwei Tage vor der großen royalen Hochzeit steppt in Windsor der Bär! Schon übermorgen treten Prinz Harry (33) und seine Liebste Meghan Markle (36) in der St. Georges Kapelle vor den Traualtar und dabei überlässt das britische Königshaus selbstverständlich nichts dem Zufall. Damit am Samstag auch ja alles glatt läuft, wurden zur heutigen Generalprobe alle Kräfte mobilisiert – und zwar wirklich alle. Nicht nur der Kirchenchor, das Sicherheitspersonal und die Kutscher gingen jeden Punkt der Tagesordnung, auch Harry und Meghan spielten ihre Trauung bereits durch.



