Noch sind ihre Augen ganz auf sich und ihre Liebe gerichtet – doch schon bald werden Mike Heiter und Elena Miras zu dritt sein! Denn das Love Island-Traumpaar erwartet Nachwuchs: Die hübsche Schweizerin ist bereits im achten Monat schwanger und hat auch schon verraten, dass sie und der Tattoo-Fan eine Tochter bekommen. Um sich vor dem Schwangerschaftsendspurt noch einmal so richtig zu entspannen, haben die zwei Turteltauben ihre Koffer gepackt und lassen es sich jetzt in der türkischen Sommersonne so richtig gut gehen.



