Die Backstreet Boys sind back! Fünf Jahre nach ihrem letzten Album bringt die US-Popband eine neue Single heraus. Anfang der 90er wurde die Gruppe um Nick Carter (38), Brian Littrell (43), Kevin Richardson (46), AJ McLean (40) und Howie Dorough (44) gegründet. Mit Dauerbrennern wie “As Long As You Love Me” und “Quit Playing Games (With My Heart)" feierten die fünf Jungs weltweite Erfolge. Ihre Platte “In A World Like This” wurde 2013 veröffentlicht, höchste Zeit für einen neuen Track! “Don’t Go Breaking My Heart” heißt der Song, mit dem sie nun wieder die Charts erobern wollen. Und keine Frage: Kreischalarm und Ohnmachtsanfälle sind hier vorprogrammiert!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de