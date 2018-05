Schon in der zweiten Folge von Bachelor in Paradise musste Oliver Sanne (31) die Kuppelshow verlassen. Dabei hatte der Ex-Bachelor darauf gehofft, dass TV-Flirt Carolin Ehrensberger (25) ihm eine Rose überreicht. Diese entschied sich jedoch für Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (32). Für Oli steht fest: Caro wollte sich bei ihm für seinen Korb im "Der Bachelor"-Finale 2015 rächen – dort hatte sich der Fitness-Ökonom nicht für sie, sondern für Kontrahentin Liz Kaeber (25) entschieden. Die eine oder andere Spitze gegen die Blondine kann sich der Single nach seinem frühen Show-Aus darum nicht verkneifen. Einen Rosenkrieg wolle der smarte Sprücheklopfer jetzt allerdings nicht lostreten.

Oli macht auf seinen Social-Media-Kanälen und auch in Interviews deutlich: Caros Verhalten sei hinterhältig gewesen. Aussagen, die die Hundeliebhaberin nicht kalt lassen. Auf Instagram macht die 25-Jährige ihrem Ärger Luft: "Deine jetzigen Anfeindungen unterstreichen genau, warum KEINE Frau dieser Welt dir eine Rose geben sollte!" Auch der Ex-Freund von Vivien Konca (24) lässt das nicht unkommentiert. Statt jedoch erneut zum Gegenschlag auszuholen, richtet der einstige Mister Germany nur nette Worte an die 1,81 große Ahauserin: "Genieße deine Zeit weiterhin. Ich bin gespannt, ob Sebi oder Philipp deine Zuneigung erwidern. Du sollst ja happy sein!"

Außerdem stellt Oli klar, dass er mit Caro nicht streiten wolle. Im Gegenteil: "Weder verurteile ich dich noch bin ich böse und auch ich will dir nichts Schlechtes!" Ob der öffentliche verbale Schlagabtausch zwischen den beiden damit nun ein Ende findet? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne

Instagram / carolinehrensberger Carolin Ehrensberger, deutsches Reality-TV-Sternchen

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne

