Am kommenden Wochenende ist es endlich so weit: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) werden sich vor den Augen der ganzen Welt das Jawort geben. Während in den letzten Tagen die Proben für den wichtigsten Tag der beiden Royals auf Hochtouren liefen, wird es jetzt langsam richtig ernst. Ein entspannter Tag scheint es für Harry und Meghan nämlich wirklich nicht zu werden – denn straffer könnte ein Zeitplan nicht sein!

Während die hübsche US-Schauspielerin für ihren großen Moment zurechtgemacht wird, beginnen die knapp 2.640 geladenen Gäste aus dem Volk ab 10.00 Uhr auf das Außengelände des Schloss Windsor zu strömen. Die 600 Damen und Herren, die der Zeremonie in der St George’s Chapel beiwohnen dürfen, sollen zwischen 10.30 und 12.00 Uhr nach und nach in der Kapelle ankommen. Harrys und Meghans engste Verwandte trudeln gegen 12.20 Uhr im Gotteshaus ein, 12.45 Uhr erreicht dann hoffentlich pünktlich der Bräutigam samt Trauzeuge Prinz William (35) die Kirche. Die Queen (92) wird rund zehn Minuten später, gegen 12.55 Uhr, erwartet. 12.59 Uhr hat dann Meghan ihren großen Auftritt – und wird von Prinz Charles (69) zum Altar geführt!

Die Trauung der Bald-Eheleute soll rund eine Stunde dauern, danach verlässt das Brautpaar samt den Blumenkindern Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) die Kirche. Daraufhin folgt eine rund dreißigminütige Kutschfahrt, die um 14.30 Uhr an der St. George's Hall endet. Dort gibt die Queen der Hochzeitsgesellschaft einen Empfang. Am Abend wird dann abseits der Kameras im Frogmore House auf dem Gelände des Schloss Windsor gefeiert.

Victoria Jones WPA Pool/Getty Images Meghan Marke und Prinz Harry bei einem Memorial Service

Stefan Wermuth - WPA Pool /Getty Images Queen Elizabeth II. in London

DAVID PARKER / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry Mitte April

