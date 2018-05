Was für ein Erfolg! Seit Wochen teasert Pietro Lombardi (25) seine neue Single an. Mit "Phänomenal" will der einstige DSDS-Sieger an den Hype seines Mega-Songs "Señorita" anknüpfen. Am Donnerstagabend kam der Track dann raus: Stolz sang der Musiker sein Werk auf seinen Social-Media-Accounts – und überzeugte seine Fans total. Nach nur acht Stunden schoss der Hit auf den ersten Platz der iTunes-Charts!

Das ist wirklich phänomenal: In seiner Instagram-Story verkündete der Papa des kleinen Alessio (2) nun seinen großen Stolz. "Oh mein Gott! Platz eins! Ich weine gleich!", textete der Kappenträger ganz gerührt. In kürzester Zeit kickte er mit dem sonnigen Beat sogar Eurovision Song Contest-Star Michael Schulte (28) mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone" vom Siegertreppchen.

Und es gibt noch einen Grund zur Freude für den 25-Jährigen: Schon jetzt hat er den Erfolg seines Chartstürmers "Señorita" erreicht. Nun bleibt nur noch das Musikvideo der Platte abzuwarten: Schließlich wurde sein letzter Sommersong in den ersten 24 Stunden schlappe zwei Millionen Mal auf YouTube geklickt. Der Clip zu "Phänomenal" folgt noch am Freitag, dürfte nach dem iTunes-Knaller jedoch ebenso durch die Decke gehen.

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, deutscher Sänger

iTunes Pietro Lombardis Single "Phänomenal" auf dem ersten Platz der iTunes-Charts

Instagram / _pietrolombardi_ "Señorita "-Cover-Post von Pietro Lombardi

