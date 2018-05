Das gab es bei Let's Dance noch nie! In der heutigen Folge der beliebten RTL-Sendung vertanzen die Promis einen persönlichen "Magic Moment": Thomas Hermanns (55) persönlicher "Magic Moment" war der Augenblick, als er als Teenager gemerkt hatte, nicht auf Frauen, sondern auf Männer zu stehen. Sein persönliches Coming-Out brachte der 55-Jährige heute aufs Parkett und sorgte für eine Premiere: Zum ersten Mal tanzten zwei Männer zusammen!

Zu dem Evergreen "Love is in the air" fegte der Strahlemann nicht nur mit seiner Tanzpartnerin Regina Luca (29) über die gebohnerte Fläche – sondern auch mit "Let's Dance"-Star Robert Beitsch (26), mit dem er seinen Freestyle auch beendete. "Unsere Performance soll ausdrücken, dass Tanz verbindet. Egal ob Männlein, Weiblein, alt oder jung", sagte der Comedy Club-Besitzer vor seiner Darbietung in dem Teaser. Das Publikum honorierte den Tanz mit tosendem Applaus.

Aber wie fand die Jury Thomas' "Magic Moment": "Ich muss sagen, ich fand's großartig, dass er das gemacht hat. Dass zwei Männer tanzen, ist für mich normal. Die Samba war nicht so gut, der Rumba-Teil war besser. Schön war die Gesamtkomposition vom Tanzen mit Robert und Regina", urteilte Joachim Llambi (53). Insgesamt gab es 21 Punkte von dem Juroren-Trio.

Florian Ebener/Getty Images Regina Luca und Thomas Hermanns, "Let's Dance"-Tanzpaar 2018

Sascha Steinbach/Getty Images Robert Beitsch, Tänzer

Florian Ebener/Getty Images Thomas Hermanns und Regina Luca, "Let's Dance"-Tanzpaar 2018

