Der 19. Mai ist wahrlich ein Festtag für alle Fans von Hochzeitsfeiern! In Großbritannien traten Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) endlich vor den Traualtar und die ganze Welt schmolz dahin, als die beiden sich das Jawort gaben. Eine wesentlich kleinere, aber sicher nicht weniger romantische Zeremonie hat das TV-Kultpaar Lutz und Stups schon lange hinter sich. Auf den Tag genau 29 Jahre ist ihre Hochzeit nun schon her – Sohn Ingo (27) gratuliert und ist mächtig stolz auf seine Eltern!

Der einstige Schwiegertochter gesucht-Kandidat verriet Promiflash, dass die Familie den Hochzeitstag ganz entspannt gemeinsam mit Kuchenessen und Plaudereien feiert. "Ich freue mich sehr für meine Eltern, dass sie immer noch zusammen sind und so zusammenhalten. Das kann heutzutage nicht jeder Sohn sagen", sagte der Reality-Star und wirkte richtig happy. Er wünsche sich, dass Lutz und Stups sich auch nach 29 weiteren Jahren noch so innig lieben wie am ersten Tag.

Die Hochzeit selbst vor knapp drei Jahrzehnten war nicht nur für das Brautpaar ein Highlight, wie Stups vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview erzählte. "Meine Oma war damals 89 und wir haben es geschafft, dass sie noch einmal alle ihre Kinder sieht", erinnerte sich die Düsseldorferin, die bürgerlich Birgit heißt. Ingo war damals noch nicht dabei – der sympathische Single kam erst im September 1990 zur Welt.

Facebook / IngoOffizielleFanpage "Schwiegertochter gesucht"-Ingo in seiner Wohnung

Facebook / IngoOffizielleFanpage Birgit und Lutz bei ihrer Hochzeit im Mai 1989

Facebook / Ingo, Lutz & Stups "Schwiegertochter gesucht"-Ingo mit seinen Eltern Lutz und Stups

