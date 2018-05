Sarah Harrison (26) steht bereits seit 2015 in der Öffentlichkeit. Seit ihrem TV-Start als Kandidatin bei Der Bachelor hat sich viel getan. Die YouTuberin ist nicht nur erfolgreiche Influencerin, stolze Mama und Ehefrau. Sie entwickelte sich auch in Sachen Style weiter. Zeit für eine Abrechnung mit alten Modesünden! Promiflash traf den Netz-Star jetzt beim Kaufland Mummy Event in Hamburg und hakte nach – was würde das Ex-Playmate heute nie wieder tragen? "Mein allergrößter Fashion-Fail war die komplette Bachelor-Staffel! Ich weiß noch, wie schön ich mich gefühlt hab und wenn ich das jetzt im Nachhinein sehe, denke ich mir so ‘Neeeeein! Geht gar nicht.’", plauderte sie amüsiert aus.



