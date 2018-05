Er war Peter Zwegats (68) zweiter prominenter Klient! Nadja Abd el Farrag (53) konnte bereits zweimal auf die Unterstützung des TV-Beraters zählen – jetzt holte sich Tom Barcal Hilfe bei dem bekannten Brillenträger. In der "Raus aus den Schulden"-Ausgabe am Sonntag sprach der Ex-Alles was zählt-Star offen über seine finanzielle Vergangenheit. Er lieh sich 13 Jahre lang Geld bei seinen Freunden – konnte Peter ihm helfen?

Insgesamt drei Bekannte gaben dem Schauspieler jeweils eine große Finanzspritze – und so sammelten sich auf Toms Schuldenhaufen insgesamt 53.000 Euro. Einen festen Job hatte er bis dato nicht, er hoffte noch auf einen Karriereschub. "Seit 2011 ist nichts mit Durchbruch, vielleicht sollte er mal seine Strategie wechseln", stellte der Finanzexperte nüchtern fest und forderte Tom auf, endlich von Hartz IV wegzukommen – mit Erfolg! Sieben Monate nach seinem ersten Besuch arbeitet Tom nun in einer kleinen Werbeagentur und hat sein Ziel fest vor Augen: Seine Schulden zu begleichen!

"Die Summen werden jetzt nicht riesig sein, die ich zurückzahlen kann, aber ich werde jedem etwas zurückzahlen", zeigte sich Tom, der bis 2011 zur "Alles was zählt"-Familie gehörte, kämpferisch. Mit Zwegat im Gepäck zeigte er auch gleich seinen guten Willen und überreichte seiner Freundin Tanja einen Umschlag mit 2.500 Euro. Zu seinem Büroalltag kommen zudem Auftritte als Sänger und bezahlte Autogrammstunden. Das TV-Gesicht sei Peter unglaublich dankbar für seine Hilfe.

MG RTL D Tom Barcal und Peter Zwegat bei "Raus aus den Schulden"

RTL / Andreas Friese Peter Zwegat, Schuldnerberater

MG RTL D Tom Barcal bei "Raus aus den Schulden – Promi-Spezial"

