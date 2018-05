So heiß sah Justin Bieber (24) beim Sport aus! Wegen der Trennung von seiner On-Off-Freundin Selena Gomez (25) wirkte der Sänger in den vergangenen Wochen nicht besonders glücklich, doch bei einem Fußball-Match im kalifornischen Playa Vista versprühte der Biebs jetzt eine ordentliche Portion gute Laune. Begeistert sprintete er über das Spielfeld und die Zuschauer bekamen ordentlich was zu sehen: Mit nacktem Oberkörper machte Justin beim Kicken eine richtig gute Figur!

Motiviert spielte der Musiker den Ball über den grünen Rasen – und die sportliche Action schien ihm wahrlich gut zu tun: Auf vielen Fotos ist Justin mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu sehen. Obendrein bot sich den Fans ein besonderer Augenschmaus: Nach dem Spiel zog der ins Schwitzen geratene "Sorry"-Sänger kurzerhand sein Shirt aus und präsentierte seinen tätowierten Körper. Neben Löwen- und Bären-Motiven zieren viele religiöse Symbole den Body des Hotties.

Doch so viel Freude das Fußballspielen ihm auch bereitete – Justin schien sich ein wenig übernommen zu haben. Denn sein heißer Einsatz endete mit einer Verletzung. Laut dem Magazin viva hatte sich der Kanadier beim Kicken schmerzhaft den Knöchel verdreht! Ob das der Grund für die Niederlage war? Denn der Tattoo-Fan und sein Team verloren das Spiel.

T.Maidana / Splash News Justin Bieber bei einem Fußballspiel in Los Angeles

T.Maidana / Splash News Justin Bieber bei einem Fußballspiel in Los Angeles

Jaxson Justin Bieber bei einem Fußballspiel in Los Angeles

Wie gefallen euch Justins Tattoos? Voll hot! Ein bisschen too much! Abstimmen Ergebnis anzeigen



