Ist das eine verdächtige Wölbung unter ihrem Kleid? Royal-Fans auf der ganzen Welt richteten ihre Augen gestern auf den britischen Prinz Harry (33), der Herzogin Meghan (36) in Windsor das Jawort gab. Allerdings waren unter diesen Zuschauern auch eine Menge Fans von Suits-Darsteller Patrick J. Adams (36) und seiner Ehefrau Troian Bellisario (32), die als geladene Gäste ebenfalls mitfeierten. Die tippten sich anschließend via Social Media die Finger wund: Sie wollen unter dem roséfarbenen Dress der Pretty Little Liars-Schauspielerin einen kleinen Babybauch entdeckt haben!

"Ist Troian Bellisario schwanger?", fragte sich ein aufmerksamer Beobachter auf Twitter und postete eines der Bilder, das den Hollywoodstar und seinen Mann vor Schloss Windsor zeigt. Tatsächlich wirken Körper und Gesicht der ansonsten sehr schlanken Schauspielerin auf den Hochzeitsfotos ein wenig runder als gewöhnlich. Auch ihr tiefer Ausschnitt zeigt eine Oberweite, die Fans sonst nicht zu Gesicht bekommen. Außerdem schien das berühmte Ehepaar aus dem Strahlen gar nicht mehr herauszukommen – ob das nur vor Freude für ihre gute Freundin Meghan so war?

Die Online-Community jedenfalls schlug sich auf die Seite des Spekulanten! Auch auf Instagram gibt es nur ein Thema. "Ich habe das Bäuchlein auch schon im TV gesehen und bin mir ziemlich sicher, dass sie schwanger ist", schrieb eine begeisterte Nutzerin, "Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft" eine andere. Und was denkt ihr? Erwarten Patrick und Troian Nachwuchs?

WPA Pool / Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario auf der Hochzeit von Meghan und Harry

Splash News Troian Bellisario beim White House Correspondent's Dinner 2015

Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario, bekannt aus den Serien "Suits" und "Pretty Little Liars"

