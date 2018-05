Im Herbst gehen im TV wieder Landwirte auf die Suche nach der ganz großen Liebe! Erst vergangene Woche stellte der Fernsehsender RTL den ersten Schwung der neuen Bauer sucht Frau-Junggesellen vor. Einige von ihnen haben schon klare Vorstellungen vom Leben mit ihrer Traumfrau: Wenn es nach ihnen geht, soll es in Sachen Nachwuchsplanung schnell gehen. Schäfer Dirk und Bio-Landwirt Marco sprechen jetzt schon über Kinder!

Dirk geht seit acht Jahren alleine durchs Leben und hat die Nase voll davon, dass alle in seinem Dörfchen bereits eine Familie haben – außer ihm. Wie der 40-Jährige im Interview mit RTL offenbarte, wünsche er sich eine Frau, mit der er nachts "Schäfchen zählen kann". Auch das Kinderkriegen sollte kein Tabuthema sein. "Mein Traum wäre es, eine feste Partnerin zu finden und mit ihr vielleicht auch ein Kind zu bekommen. Wenn sie schon eins hat, ist das auch kein Problem", erzählte er. Bauer Marco kann seinen Kollegen sicher gut verstehen. Denn auch er wäre am liebsten Papa! Der 35-Jährige wünscht sich eine verständnisvolle und ehrliche Frau. "Da ich eine Familie gründen möchte, sollte sie auch ein Familienmensch sein", sagte er in einem Gespräch mit dem Sender.

Hobbybauer Hendrik möchte ebenfalls mit Hilfe von TV-Kupplerin Inka Bause (49) die ganz große Liebe finden. Der Nordfriese hat ganz genaue Vorstellungen von seiner Herzdame – das Mädchen von nebenan sollte sie jedenfalls nicht sein! "(Ich suche) eine Frau, die auch was auf dem Kasten hat. Mit Tattoos oder grellen Haaren wäre auch cool", so der hauptberufliche Schlachter.

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidat Marco

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidat Hendrik

