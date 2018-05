Pietro Lombardi (25) hat endlich wieder eine Frau an seiner Seite – zumindest im Musikvideo zu seinem neuen Hit "Phänomenal". Dort tanzt er mit einem 21-jährigen Model, von dem der Ex von Sarah Lombardi (25) total angetan ist. In einem neuen Interview schwärmt er in den höchsten Tönen von der Schweizerin und verrät, ob er ihr auch privat ein bisschen nähergekommen ist.

Sandra Kaminska Jerze heißt die Glückliche, die mit dem Sänger vor der Kamera auf Tuchfühlung gehen durfte. "Wir haben uns erst im Rahmen dieser Dreharbeiten kennengelernt – uns aber gleich prima verstanden. Sie ist nicht nur eine bildschöne Frau, sondern auch ein feiner Charakter. Es macht Spaß mit ihr und sie kann sich gut bewegen", schwärmte er im Interview mit der Closer. Der Musiker ging sogar noch weiter: "Sie ist total natürlich. Ich wollte kein Mädel, das so operiert ist und fake wirkt. Sie war perfekt. Sie ist keine Frau für eine Nacht, sondern zum Heiraten."

Trotzdem gibt es für Pietro momentan nur eine einzige Liebe: seinen Sohn Alessio (2). Über Sandra sagte er: "Wir sind kein Paar oder so. Nur vor der Kamera. Dahinter lernen wir uns kennen." Eine neue Freundin sei nicht in Sicht, aber: "So was dauert bei mir extrem lange. Das ist auch eine Sache, für die ich mir Zeit nehmen möchte. Aber klar: Ich bin Single, bereit für eine neue Liebe und verstecke mich nicht." Findet ihr, Sandra würde zu Pietro passen? Stimmt ab!

Instagram / sandrajerze Model Sandra Jerze

Facebook / PietroLombardiOfficial Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio

