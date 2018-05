Da liegt Liebe in der Luft! Nicht nur Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) zogen mit ihrem ersten Kuss als Mann und Frau die Blicke auf sich, auch ein weiteres Lippenbekenntnis auf der Royal-Wedding sorgte für Furore: Musiker Elton John (71) und Ex-Fußballspieler David Beckham (43) freuten sich so sehr darüber, gemeinsam auf der royalen Hochzeit feiern zu können, dass sie sich mit einem dicken Schmatzer auf den Mund begrüßten.

In der St George's Chapel in Windsor trafen Becks und seine Ehefrau Victoria Beckham (44) auf Sir Elton und dessen Ehemann David Furnish (55). Bevor sie sich herzlich umarmten, küssten sich die beiden Stars auf die Lippen. Dem Popstar schien das gut gefallen zu haben: Er leckte sich anschließend ausgiebig die Lippen. Wem würde das wohl nicht so gehen?

Elton und David sind seit Jahren gute Freunde. Der Sänger ist sogar Patenonkel von David und Victorias Söhnen Brooklyn (19) und Romeo (15).

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Hochzeit 2018

Anzeige

Ian West - WPA Pool/Getty Images David Beckham und Ehefrau Victoria vor der Royal-Hochzeit im Mai 2018

Anzeige

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Elton John

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de