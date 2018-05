Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) schworen sich in der St George's Chapel ewige Liebe und gaben sich in einer märchenhaften Zeremonie das Jawort. Neben einer wunderschönen Braut, einem gerührten Bräutigam und jeder Menge emotionaler Momente fiel vor allem eine Sache ins Auge: Prinz William (35) saß als Bruder und Trauzeuge in der ersten Reihe – doch neben ihm blieb der Platz leer. Aber woran lag das?

Das Bild von William und dem leeren Sitzkissen zu seiner rechten Seite machte im Netz schnell die Runde. Viele User spekulierten, ob Lady Diana (✝36), Harry und Williams verstorbene Mutter, der Grund dafür sein könnte. So vermuteten einige User, dass der leere Stuhl für sie reserviert gewesen sei – als Zeichen, dass sie trotz ihres Todes Teil dieses besonderen Moments war. Wie die Bild-Zeitung jetzt berichtete, ist diese bewegende Erklärung aber falsch. Denn laut Hof-Protokoll muss der Platz direkt vor Queen Elizabeth (92) immer freigehalten werden.

Harry und die frischgebackene Herzogin Meghan gedachten der Prinzessin der Herzen am hoffentlich schönsten Tag ihres Lebens allerdings auf andere Weise. So pflückte der Rotschopf seiner Frau eigenhändig den Brautstrauß – und wählte dafür die Lieblingsblumen seiner Mutter. Am Abend schlüpfte Meghan dann in ein fließendes Neckholderdress und trug einen hellblauen Ring am Finger, den bereits Diana vor über 20 Jahren getragen hatte.

AFP / Getty Prinzessin Diana mit ihren Söhnen Harry und William, 1995

Alastair Grant - WPA Pool/Getty Images Queen Elizabeth II bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz William

