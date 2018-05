Von wem sich Barbara Schöneberger (44) dieses rote Glamouroutfit für die Vorstellung ihres vierten Albums wohl abgeguckt hat? In einem ähnlich glitzerigen Kleid präsentierte sich kürzlich auch Reality-TV-Star Kim Kardashian (37). Besonders die schmalen Taillen der beiden Damen kommen in diesem Design gut zur Geltung. Gegenüber Promiflash verriet die Moderatorin jedoch: "Da ist eine Korsage drunter, die so eng ist, dass es mir die Augen vor den Kopf drückt."



