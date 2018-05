Macht Mark Forster (34) jetzt etwa Musik am Ballermann? Nein, das ist sein Musiker-Kollege mit dem ungewöhnlichen Namen Honk! – im echten Leben heißt er Jürgen Kadel. Vom Look her kann der Party-Boy locker als Forster-Double durchgehen. Mütze, Brille und Bart – so kennen die Fans auch Sing meinen Song-Host Mark Forster. Aber eine Sache unterscheidet die Männer dann doch ganz klar: die Musik!



