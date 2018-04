Hier spielt die Musik! Heute Abend wurden in Berlin die ECHOs verliehen. Zum 27. versammelten sich DIE Megastars, um sich beim größten deutschen Musikpreis feiern zu lassen. In 19 Kategorien konnten die Künstler so richtig abräumen: Unter den Nominierten waren neben nationalen Größen wie Mark Forster (34), Helene Fischer (33) und Felix Jaehn (23), auch internationale Stars wie Jason Derulo (28), Rita Ora (27) oder Luis Fonsi (39). Einzig und allein die glücklichen Gewinner konnten den allgemeinen Glanz und Glamour überstrahlen!

Hier die Gewinner des Abends im Überblick:

Besonders einer konnte sich so richtig freuen: Publikumsliebling Mark Forster. Für den Sänger ist ist es bereits der sechste Echo-Anlauf und bisher durfte der The Voice of Germany-Juror keine heiß begehrte Metall-Trophäe mit nach Hause nehmen – bis jetzt! "Es ist nicht meine erste Nominierung, aber das erste Mal habe ich gewonnen. Ich bin kein Fan von Aftershowpartys, aber heute werde ich mich richtig geil wegballern", bedankte er sich für die Auszeichnung.

Album des Jahres: Ed Sheeran (27)

Hit des Jahres: Ed Sheeran "Shape of you"

Künstler Pop national: Mark Forster

Künstlerin Pop national: Alice Merton

Band Pop national: Milky Chance

Schlager: Helene Fischer

Volkstümliche Musik: Santiano

Hip-Hop/Urban national: Farid Bang (31) & Kollegah (33)

Dance national: Robin Schulz (30)

Rock national: Die Toten Hosen

Künstler international: Ed Sheeran

Künstlerin international: Pink (38)

Band international: Imagine Dagrons

Newcomer national: Wincent Weiss

Newcomer international: Luis Fonsi

Kritikerpreis: Hayiti

Lebenswerk: Klaus Voormann

Und auch Luis Fonsi durfte sich zu den Gewinnern zählen: Der Sänger stand nicht nur gemeinsam mit Helene Fischer für seinen Megahit "Échame la culpa" auf der Bühne – er erhielt außerdem den Echo in der Kategorie "Newcomer international". Für den 39-Jährigen eine echte Ehre, auch, wenn er schon lange im Business tätig ist: "Ich habe 20 Jahre hart gearbeitet, um ein Newcomer zu werden. Ich freue mich tierisch!"

