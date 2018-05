Schockierende Nachrichten für alle Fans der Fantasy-Serie Game of Thrones: Wird ein Charakter in der neuen Staffel den Serientod sterben? Eine Hauptdarstellerin machte nun auf Social Media kryptische Andeutungen und heizte damit die Gerüchteküche an: Deutet ihr Post etwa darauf hin, dass die Rolle dieser beliebten Schauspielerin in den finalen Folgen nicht mehr mitspielen wird? Schließlich wissen Fans des Feuer-und-Schwert-Spektakels: Keiner ist sicher!



Achtung, Spoiler!

Bei der Schauspielerin handelt es sich um Sophie Turner (22), die die Rolle der Sansa Stark verkörpert. Die blonde Beauty schrieb auf ihrem Twitter-Account: "Wow. Mein Herz ist gebrochen und randvoll zur gleichen Zeit. Ein wunderschöner, trauriger und bittersüßer Tag." Fans vermuten, dass der Serienstar hier auf das Ende der Dreharbeiten für das Erfolgsformat anspielt. Dabei sollten die letzten Folgen doch erst Ende Juni gefilmt werden? Wird Sophie also beim Finale nicht mehr dabei sein?

Die Schwarzmaler könnten nicht ganz unrecht haben. Alle Schauspieler haben die finalen Drehbücher gelesen und die Verlobte von Joe Jonas (28) hatte schon vor Monaten gegenüber The Hollywood Reporter verkündet: "Es war ein echter Schock. Es war sehr traurig, aber wir waren auch mächtig stolz darauf." Was denkt ihr? Muss Sansa sterben?

Frazer Harrison / Getty Images Besetzung der ersten Staffel von "Game of Thrones": u.a. Lena Headey, Peter Dinklage, Jason Momoa

Frederick M. Brown/Getty Images Sophie Turner auf der Premiere der 7. Staffel "Game of Thrones" in Los Angeles

London Entertainment /Splash Joe Jonas und Sophie Turner in Los Angeles

