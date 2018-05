Es sollte ihr letzter Pärchenurlaub zu zweit sein, denn schon in wenigen Wochen sind Elena Miras und Mike Heiter zu dritt. Aus dem perfekten Familienglück wird jedoch nun nichts mehr: Das einstige Love Island-Traumpaar verkündete soeben, dass es sich getrennt hat. Die vermeintlich superromantischen Tage in trauter Zweisamkeit scheinen im Nachhinein gar nicht so herrlich gewesen zu sein: Elena wirft ihrem Jetzt-Ex nicht nur die Schuld an der Trennung vor – Mike soll schon während ihres Turtel-Trips ordentlich fremdgeflirtet haben!

Ärger im Paradies: Für ihre Follower lächelte Elena ihren Zorn weg – dabei hatte es offenbar bereits mächtig bei den beiden gekriselt! In ihrer Instagram-Story ließ die Schweizerin ihrer Eifersuchtswut jetzt freien Lauf: "Anderen Frauen im Urlaub hinterherschauen, das konntest du am besten vor mir und auch in meiner Abwesenheit. Jede Wahrheit kommt ans Licht", schießt die Bald-Mama gegen den Vater ihres ungeborenen Babys. Ob es von Mike selbst noch ein Statement zu diesen Vorwürfen geben wird? Der Fitness-Fan ist jedenfalls der Meinung, dass ihre Trennung nichts in der Öffentlichkeit zu suchen habe.

Dabei machten Elena und Mike am Strand der Türkei einen so vernarrten Eindruck. Das augenscheinliche Traum-Couple küsste sich von einem Foto zum nächsten, tauschte verliebte Blicke und verzauberte ihre Fans mit niedlichen Babybauch-Streicheleien.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras im Türkei-Urlaub 2018

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras, Türkei 2018

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, "Love Island"-Traumpaar aus 2017

