Kein Fleckchen nackte Haut mehr! Kay Ones (33) Arme zieren seit Jahren schon einige Bildchen und Schriftzüge. Nur an der Innenseite hatte es bislang noch keine Tattoos gegeben – doch das ließ der Rapper jetzt ändern. In einem neuen Video auf Facebook filmte sich der Musikerkumpel von Pietro Lombardi (25) bei einem Tätowierer, der die letzten freien Stellen mit dunkler Tinte schmückte. "So und jetzt sind die Arme komplett zugetackert. Kein Platz mehr", kommentierte Kay das fertige Werk, das er seinen Fans im Spiegel präsentierte.



