Seine große Liebe scheint er bei diesem TV-Termin nicht gefunden zu haben! Vergangenen Freitag traf Pietro Lombardi (25) beim Sat.1 Frühstücksfernsehen auf die diesjährigen Germany's next Topmodel-Finalistinnen Toni (18), Pia (22), Julianna (20) und Christina (22) und durfte den Girls bei einer Runde Speed-Dating auf den Zahn fühlen. Kurz zuvor stellte Pietro im Promiflash-Interview allerdings klar – seine Zukünftige wird wohl eher nicht aus dem Casting-Format stammen: "Ich bin nicht so dieser äußerliche Typ, ich bin ja auch kein Topmodel. Ich glaube, ein Topmodel passt auch nicht so zu mir."



