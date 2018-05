Diese Woche geht es in der RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise heiß her. Nicht nur drei neue flirtwütige Single-Ladys beziehen das Luxus-Resort unter der Sonne Thailands, auch bei den Alteingesessenen kommt es zu spannenden Entwicklungen. So wagt Domenico De Cicco den nächsten Schritt bei seiner Flamme Evelyn Burdecki: Er küsst sie. Doch was dann passiert, dürfte den charmanten Vollblutitaliener gleichermaßen verwundern wie die Zuschauer vor den Mattscheiben! Kassiert er etwa eine Ohrfeige von seiner Liebsten?

Mit seiner lockeren und offenen Art macht der 35-Jährige der quirligen Blondine auch in der dritten Folge den Hof. Doch übertreibt er es in dieser Woche? Das teast Evelyn jetzt zumindest in ihrer Instagram-Story an. In einem kurzen Clip kann man erkennen, wie die beiden Turteltäubchen ihre Zweisamkeit am Traumstrand genießen. Domenico, der sich zu seinem Schwarm vorbeugt, um einen Kuss zu verteilen. Evelyn schreckt zurück und scheint ihm eine Ohrfeige zu geben. Was dann genau passiert, bleibt den gespannten Fans bislang allerdings vorenthalten. "Das ist ja schon ein bisschen frech. Mit dem ersten Kuss wartet man doch eigentlich, oder was denkt ihr", fragt die Beauty ihre Netzgemeinschaft geheimnisvoll. Heute Abend um 20:15 Uhr dürfte sich das ganze Spektakel auflösen.

Sollte es tatsächlich zu einer kleinen Backpfeife kommen, macht das Energiebündel vor allem einer Person gehörig Konkurrenz: Yeliz Koc. Die ist nämlich bekannt dafür, dass sie als Kandidatin bei Der Bachelor dem Rosenverteiler Daniel Völz (33) vor laufenden Kameras eine gelangt hat, nachdem er ihr seine Schnittblume verwehrt hatte.

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco bei "Bachelor in Paradise"

_yelizkoc_/Instagram Yeliz Koc, bekannt aus "Der Bachelor" 2018

