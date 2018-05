Es wird heiß im Paradies! Die dritte Folge des RTL-Kuppelformats Bachelor in Paradise verspricht Liebe, Lust und Leidenschaft. Gleich drei neue Single-Ladys gehen zwischen weißen Traumstränden und duftenden Kokosnüssen auf die Jagd nach ihren Rosenmännern – und offenbar auch ganz schön auf Tuchfühlung. Vor allem einer dürfte sich über den weiblichen Neuzugang freuen: Hobbysegler Johannes Haller. Der sympathische Yacht-Verkäufer vom Bodensee gab sich bisher ungewohnt zurückhaltend. Doch das soll sich nun ändern: Mit Bachelor-Girl Svenja von Wrese geht der Flirtwütige fleißig auf Kuschelkurs.

Frischfleisch unter der Sonne Thailands! Mit Viola Kraus (27), Svenja von Wrese und Ela Taş beziehen gleich drei neue Damen das luxuriöse Single-Resort. Johannes darf sich in dieser Woche auf eine der heiß begehrten Date-Cards freuen. Im grünen Dickicht erwartet ihn sein Blind Date Svenja. Zwischen den beiden knistert es auf Anhieb gewaltig und keine 24 Stunden später kommt es zu einem innigen Kuss. Was wohl Yeliz Koc von diesen neuen Entwicklungen halten wird? Immerhin scheint sie in Johannes doch ihren Kuppelpartner gefunden zu haben.

Aber auch bei den anderen Kandidaten geht es feuchtfröhlich zu – im wahrsten Sinne des Wortes. Bei einer Wasserschlacht zum Neujahrsfest kommen sich Viola und Fitness-Hottie Sebastian Fobe (32) näher. Auch Domenico De Cicco wagt endlich den nächsten Schritt mit der blonden Schönheit Evelyn Burdecki. Es wird also spannend am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL.

MG RTL D Svenja von Wrese und Johannes Haller in der dritten Folge von "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Sebastian Fobe und Viola Kraus bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

