Bye, bye Thailand – bei Bachelor in Paradise heißt es wieder Koffer packen! In der neuen RTL-Kuppelshow ging es auch heute Abend wieder richtig rund. Während Johannes Haller und Svenja von Wrese auf einem Surfboard in ihren heißen Küssen versanken, turtelte Sebastian Fobe (32) gleich mit mehreren Rosenanwärterinnen. Doch trotz inniger Flirts und feuchter Knutschereien mussten auch diese Woche wieder zwei Damen ohne eine Schnittblume nach Hause fliegen: Diese Kuppel-Girls sind raus!

Die Ladys waren leider in der absoluten Überzahl – da mussten sich die Herren der Schöpfung ihre Favoritinnen auswählen. Während Johannes seine Rose wie erwartet an Svenja und Sebastian an Viola Kraus (27) überreichte, war auch die Wahl von Philipp Stehler (29) ein spannender Moment: Er entschied sich für Pamela Gil Marta. Christian Rauch hingegen ließ sich auf eine Romanze mit Ela Taş ein, während Domenico De Cicco weiter um das Herz von Evelyn Burdecki kämpfen will. Mit Paul Jankes (36) Entscheidung für Carina Spack war das Schicksal besiegelt – Carolin Ehrensberger und Yeliz Koc mussten sich verabschieden. Saskia Atzerodt (26) hatte sich nach Christians Wahl selber überwunden und das Paradies freiwillig verlassen.

Ob sich die Karten trotz einiger fester Couples noch einmal mischen werden? Zwischen Sebi und Viola scheinen schon jetzt die großen Gefühle zu herrschen – und auch Johannes scheint bereits vollkommen in Svenjas Augen zu versinken – im Paradies kann jedoch alles passieren. Versteht ihr die Rosen-Wahl der Jungs? Stimmt unten ab.

Instagram / _yelizkoc_ Carolin Ehrensberger und Yeliz Koc

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Saskia Atzerodt bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D Svenja von Wrese und Johannes Haller bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de