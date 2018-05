Damit hätte auch "die Mutti" nicht gerechnet! Am Dienstagabend gab Mike Heiter bekannt: Er und Elena Miras haben sich kurz vor der Geburt ihrer Tochter getrennt. Nicht nur die Fans dürften vom plötzlichen Ende der Love Island-Liebesgeschichte überrascht sein – noch vor wenigen Monaten glaubte Show-Moderatorin Jana Ina Zarrella (41) ganz fest an die beiden. "Die sind so süß zusammen. Ich glaube, die haben sich nicht gesucht, aber gefunden. Ich bin fest davon überzeugt, dass das auch funktionieren wird", schwärmte sie Ende März beim Milka Osterbrunch gegenüber Promiflash.



