Für Saskia Atzerodt (26) verwandelte sich der Traum von Bachelor in Paradise in dieser Woche zu einem wahrhaftigen Albtraum! Seit ihrem Einzug in das Luxus-Resort am Traumstrand unter der Sonne Thailands hatte sie ein Auge auf den hübschen Single-Kandidaten Christian Rauch geworden. Die beiden flirteten, was das Zeug hielt und landeten prompt knutschend im Swimmingpool. Jetzt schockte der durchtrainierte Blondschopf die Ex von Nico Schwanz (40) mit einem Geständnis: Er will gar keine Beziehung! Hatte der Vater eine Tochter sich letzte Woche lediglich eine Rose sichern wollen?

Der Schmerz saß tief! Mit seiner Aussage, dass für ihn augenblicklich keine Beziehung

infrage komme, schoss sich der 35-Jährige bei Saskia ins Aus. "Ich bin verletzt und menschlich sehr enttäuscht. Für mich ist das Paradies jetzt wahrscheinlich auch vorbei", beteuerte die Blondine gegenüber RTL. Für die Zuschauer tut sich nun die Frage auf: Warum hatte er dann überhaupt mit der Bayerin angebandelt? Hatte er sich etwa nur in die nächste Runde hangeln wollen? Immerhin liegt die Aufgabe der Rosenverteilung in dieser Woche wieder in den Händen der Solo-Männer.

Um dem Frust entgegenzuwirken, brauchte Saskia zunächst einmal einen Drink. Oder auch mehrere. "Ich will eine Flasche Wein und kippe mir jetzt die Birne weg", kündigte sie an.

Bachelor in Paradise, RTL Christian Rauch und Saskia Atzerodt in Folge zwei bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Saskia Atzerodt, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Christian Rauch, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

