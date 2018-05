Sitzen die fiesen ApeCrime-Pranks ihm immer noch in den Knochen? Bei seinen Kumpels hat Abdel trotz guter Freundschaft nicht immer was zu lachen: Jan Meyer (28), Andre Schiebler (26) und Cengiz Dogrul (28) spielen dem Kölner liebend gerne heftige Streiche. Ob ein vorgetäuschter Einbruch in Abdels Zimmer oder der Überfall eines gruselig verkleideten Mädchens: Der Kölner lebt bei dem erfolgreichen Trio nervlich echt am Limit! Auch wenn er nicht alle Aktionen cool findet, nimmt er's mit Humor. "Cengiz ist einer meiner besten Freunde und eine Bezugsperson – da kann ich nicht lange sauer sein. Dafür habe ich zwar immer Angst, wenn ich abends Geräusche höre, aber es ist jetzt eben so", erzählte Abdel Promiflash.



