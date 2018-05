In wenigen Stunden ist es so weit: Im großen Staffelende entscheidet Heidi Klum (44), wer in diesem Jahr Germany's next Topmodel 2018 wird. Toni (18), Pia (22), Christina (22) und Julianna (20) kämpfen noch um den begehrten Titel und können sich neben ihrem Final-Einzug über einen großen Star-Auflauf freuen. Auf eine ihrer Vorgängerinnen müssen die Finalistinnen jedoch verzichten: Während Stefanie Giesinger im vergangenen Jahr noch unter anderem als Backstage-Moderatorin vor Ort gewesen ist, verbringt sie den heutigen Abend lieber mit ihrem Boyfriend Marcus Butler auf einer Hochzeit.

Pure Romantik statt gigantischer Show! Steffi und Marcus machen als Gäste die Wedding-Party eines befreundeten Paares unsicher. Auf Instagram teilte das Pärchen jeweils einen niedlichen Couple-Schnappschuss. Auf denen wirkt die GNTM-Gewinnerin aus 2014 alles andere als bedrückt, dass sie heute nicht anwesend sein kann, wenn Deutschlands schönstes Mädchen gekürt wird. Stattdessen lächelt Stefanie supersüß an der Seite ihres Herzblattes und genießt offensichtlich die Zeit mit ihrem Liebsten.

Die 20-Jährige sorgte letztes Jahr nicht nur für einen Blick hinter die Kulissen: Stefanie war außerdem Laudatorin bei den erstmals verliehenen Topmodel-Awards: Auch heute Abend werden in den Kategorien "Best Shooting Performance", "Best Walk Performance" und "Größte Personality" besondere Leistungen der Nachwuchsmodels ausgezeichnet. Seid ihr schon gespannt, wer die Preise erhält? Stimmt ab!

