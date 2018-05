Wie steht es um die Ehe von Denise und Pascal Kappés? Vor zwei Tagen schockierte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihre Fans mit tränenreichen Social-Media-Videos – der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller habe sie von der ersten Sekunde an getäuscht. Nur wenige Stunden später entschuldigte sie sich für ihren Gefühlsausbruch, bat darum, Pascal in Ruhe zu lassen, gab aber keine weiteren Erklärungen ab. Der Schauspieler selbst äußerte sich nicht zu den mysteriösen Ereignissen im eigenen Zuhause. Ob Denise' neuester Post etwas Licht ins Beziehungsdunkel bringen kann?

In ihrer Insta-Story ist die Baldmama zu sehen, wie sie das Brautmodengeschäft "crusz" in Berlin besucht. Dort probierte sie schon vor einiger Zeit verschiedene Träume in Weiß an, für die kirchliche Trauung im Sommer. Heißt das also, dieser Plan steht noch?

Denise selbst klärt auf: "Ich bin unterwegs. Ich habe eine Freundin zu Besuch. Wir sind jetzt bei 'crusz', ich brauche zwei Kleider." Im Laden gibt es nämlich auch Abendmode zu kaufen. Allerdings ist in der Story nur zu sehen, wie sie ein Cocktaildress anprobiert. Könnte es sich bei dem zweiten Kleid um das Hochzeitsoutfit handeln? Was denkt ihr?

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés

Anzeige

Promiflash Denise Temlitz bei der Brautkleidsuche bei Crusz in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de