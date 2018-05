Sie sind das Power-Paar der Vereinigten Staaten! Seit mehr als 25 Jahren führen der Ex-Präsident Barack Obama (56) und seine First Lady Michelle Obama (54) eine skandalfreie Ehe und sind noch immer verliebt wie am ersten Tag. Gemeinsam meisterten sie nicht nur die achtjährige US-Präsidentschaft, sondern auch die Erziehung ihrer schönen Töchter Sasha (16) und Malia (19). Zuletzt schwelgte Michelle in Erinnerung an den Tag, an dem die Reise des Traumpaares offiziell begann: Sie postete ein Hochzeits-Pic.

Als Barack und Michelle am 03. Oktober 1992 ihre Liebe mit dem Jawort besiegelten, strahlten sie über beide Ohren. Und das, obwohl Barack am selben Morgen noch mit einer fetten Grippe aufgewacht war. Dieses pikante Detail enthüllte die 53-Jährige jetzt auf Instagram. Neben ein ulkiges Foto, auf dem der Bräutigam der Braut nach der durchzechten Partynacht die Füße massiert, schrieb sie: "Trotz Erkältung tanzten wir die ganze Nacht. 25 Jahre später haben wir immer noch Spaß und arbeiten weiterhin an unserer Beziehung, in der wir uns gegenseitig aufbauen und unterstützen. Ich würde diesen Weg mit niemand anderem gehen wollen." Bei diesem seltenen Einblick in das Privatleben der Obamas dürfte den meisten das Herz erweichen.

Bereits an ihrem 25. Hochzeitstag vergangenen Herbst verzauberte die Strahlefrau mit einem Hochzeitsschnappschuss der beiden. "Ein Vierteljahrhundert später bist du immer noch mein bester Freund und der eigenartigste Mann, den ich kenne. Ich liebe dich", lauteten die emotionalen Zeilen damals.

Mark Wilson / Getty Images Michelle Obama in Washington D.C.

Jim Watson/GettyImages Michelle und Barack Obama vor der Begrüßung von Donald Trump im Weißen Haus

Instagram / michelleobama Barack Obama und Michelle Obama als Brautpaar 1992

