Hat sie einen Freund? Die meisten der diesjährigen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen machen kein Geheimnis um ihren Beziehungsstatus, ganz anders ist hingegen Christina Peno (22). Die Finalistin will ihr Privatleben vom Modelbusiness trennen, doch im Promiflash-Interview ist ihr womöglich ein klitzekleines Detail rausgerutscht: "So wie meine Familie, wie meine Freunde und so halt auch meinen…. Ich bin nicht auf der Suche. "



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de