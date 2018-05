Die Castingshow The Voice läuft bei uns in Deutschland bereits seit sieben Jahren ziemlich erfolgreich. In den USA begeistert die Talentsuche schon deutlich länger. Dort flimmerte gerade die 14. Staffel über den Bildschirm. Langweilig wird das TV-Format deshalb aber noch lange nicht. Die neue Gewinnerin Brynn Cartelli sorgte gerade erst für einen kleinen Rekord: Sie ist nämlich die jüngste Siegerin in der Geschichte der Show!

Der Fanliebling ist gerade einmal zarte 15 Jahre alt. Schon früher hatten sich in dem Gesangswettbewerb Teenager bis an die Spitze kämpfen können. So jung wie Brynn war dabei aber noch niemand. Den Sieg konnte die sympathische Schülerin wohl vor allem deshalb ergattern, weil man ihrer Hammerstimme kein bisschen anmerkt, dass sie zu einer so jungen Sängerin gehört.

Durch ihrem Triumph sorgte Brynn aber gleich noch für ein zweites Novum: Auch Neu-Jurorin Kelly Clarkson (36) ihren ersten Sieg erringen, denn sie war die Mentorin der jungen Musikerin. Nach dem Finale geriet Coach-Neuling Kelly über ihren Schützling regelrecht ins Schwärmen: "Ich werde jetzt für immer Brynns große Schwester sein", erklärte sie im Interview mit dem People-Magazin. "Ich liebe es, ihre Freundin, ihre Mentorin und ihr Cheerleader zu sein."

