Es war ein wirklich spektakulärer Abschluss! Am Donnerstagabend wurde in Düsseldorf die diesjährige Germany's next Topmodel-Siegerin im großen Finale gekürt. Stuttgarterin Toni (18) wurde von Heidi Klum (44) schlussendlich mit dem begehrten Model-Titel ausgezeichnet! Die Beauty setzte sich bei den letzten Challenges, wie einem Vertical Walk oder einem spannenden Final-Shooting, gegen ihre Konkurrentinnen Julianna, Pia (22) und Christina (22) durch. Doch neben der Siegerehrung gab es noch weitere spannende und emotionale Momente, die den Abend bewegten. Promiflash zeigt euch die schönsten Bilder des GNTM-Finales.

Schon die Eröffnung war extrem eindrucksvoll! Model-Mama Heidi betrat nicht einfach die Bühne, um die Zuschauer zu begrüßen – nein! Sie tauchte mit einem langen weißen Wallekleid wie durch Magie auf dem Catwalk auf und schwebte anschließend in liegender Pose hoch über der Bühne – begleitet von Zauberkünstler Hans Klok (49)! Unter den begeisterten Zuschauern befand sich auch Heidis wohl größter Fan: Ihr Liebster Tom Kaulitz (28)! Der Tokio Hotel-Star warf seiner Freundin vom Publikum aus verliebte Blicke zu und strahlte beim Anblick seines Schatzes übers ganze Gesicht!

Ein weiteres Highlight der Final-Show war der Auftritt von Ex-Kandidatin Klaudia Giez (21). Sie durfte sich mit einigen anderen Top-10-Mädels noch einmal dem Publikum präsentieren. Ihr Spitzname aus der allerersten Folge, in der sich die Wahlberlinerin als "Klaudia mit K" vorstellte, wurde für sie bildlich umgesetzt: Der rothaarigen Schönheit folgte auf der Bühne ein überdimensionales "K" auf Rollen.

Auch die Gewinnerin Toni sorgte für einen Wow-Auftritt: Bei ihrem Victoria's Secret-Walk strahlte die Instagram-Queen mit Glitzer-BH und riesigen Flügeln! Weitere Höhepunkte folgen in der Bildergalerie.

Florian Ebener / Getty Images Heidi Klum beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2018

Florian Ebener / Getty Images Sänger Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2018

Florian Ebener / Getty Images Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia Giez beim Finale der Show 2018

Florian Ebener / Getty Images GNTM-Siegerin Toni im Casting-Finale der Modelshow 2018

Florian Ebener / Getty Images Sängerin Rita Ora beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

Florian Ebener / Getty Images Ex-GNTM-Kandidatin Pia Riegel beim Finale der Modelshow 2018

Florian Ebener / Getty Images Ex-GNTM-Kandidatin Trixi Giese beim Finale der Modelshow 2018

Florian Ebener / Getty Images Model Toni und Musiker Wincent Weiss beim GNTM-Finale 2018

Florian Ebener / Getty Images Die GNTM-Finalistinnen von 2018 Pia, Toni, Christina und Julianna



