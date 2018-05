Tom Kaulitz (28) weicht seiner Liebsten Heidi Klum (44) nicht mal mehr in ihrer TV-Show von der Seite! Seit Anfang des Jahres wurde es gemunkelt, beim Filmfestival in Cannes machten sie es offiziell: Das Supermodel und der Tokio Hotel-Gitarrist führen eine Beziehung. Jetzt setzte das frisch verliebte Paar im großen Finale von Germany's next Topmodel ein weiteres Pärchenzeichen: Tom sitzt in der ersten Reihe – neben Heidis Eltern – und warf seiner Liebste auf der Bühne schmachtende Blicke zu!

Beim großen Opening brachte Zauberer Hans Klok (49) Heidi im wahrsten Sinne des Wortes zum Schweben – privat schafft das allerdings nur einer, Tom Kaulitz. Wie ein Kameraschwenk im ISS Dome in Düsseldorf verriet, begleitete der Musiker seine Freundin jetzt sogar in ihre Castingshow. Und verliebter hätten die Blicke nicht sein können: Während seine Angebetete gerade mit dem Zauberkünstler auftrat, schaute Tom mit großen Augen und noch ein wenig verlegen, aber übers ganze Gesicht strahlend auf die Bühne. Ob die beiden vielleicht auch noch auf Sendung einen Paar-Auftritt haben werden?

Bis zuletzt wurde gemunkelt, dass beim großen Finale nicht nur die Superstars Rita Ora (27), Shawn Mendes (19) und Wincent Weiss (25) einen Song performen würden. Fans hoffen auch jetzt noch, dass Tom zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (28) und ihrer Band auf der Bühne auftreten.

WENN.com Topmodel Heidi Klum und Rocker Tom Kaulitz

ATP/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR-Gala in Cannes

Becher/WENN Tom und Bill Kaulitz

