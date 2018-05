Nach 15 langen Wochen war es am Donnerstag endlich so weit: Die 13. Staffel des ProSieben-Formats Germany's next Topmodel feierte ihr großes Finale. Im Laufe des Abends konnte sich die Stuttgarterin Toni (18) gegen ihre drei Konkurrentinnen Christina (22), Julianna (20) und Pia (22) durchsetzen und sich den Titel sichern. Die Finalistinnen schienen nicht nur vor Ort eine große Fanbase zu haben. Auch viele TV-Zuschauer verfolgten die Show: Die Quoten waren so gut wie schon lange nicht mehr.

Schon seit Folge eins der aktuellen Staffel erfreute sich das Castingformat größter Beliebtheit und konnte sich in den vergangenen Wochen oft die meisten Zuschauer in der Primetime sichern. Doch am Donnerstag toppten die Quoten des Finales noch einmal alles: Laut dem Onlinemagazin DWDL schalteten 1,79 Millionen der jungen Zuschauer ein. Damit sicherte sich ProSieben einen Zielgruppen-Marktanteil von stolzen 21,1 Prozent. Einen derartig großen Erfolg hatte die Produktion zuletzt im Jahr 2013 verbuchen können. Dort zog das Finale 22,5 Prozent der jungen Generation vor die Fernsehbildschirme.

Und den zahlreichen Zuschauern wurde auch einiges geboten: Neben den verschiedenen Catwalks und Performances der Kandidatinnen sorgten auch internationale Stars wie Shawn Mendes (19) und Rita Ora (27) für Stimmung und untermalten den Auftritt der Nachwuchsmodels musikalisch. Auch Rapper Cro (28) und Sänger Wincent Weiss (25) unterstützten die Girls. Sogar Zauberer Hans Klok (49) hatte Heidi Klum (44) für den großen Abend verpflichtet.

