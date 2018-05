Es gibt noch zwei weitere Gründe, sich auf das bevorstehende Germany's next Topmodel-Finale zu freuen! Nächsten Donnerstag kämpfen die verbliebenen vier Kandidatinnen Pia (22), Toni (18), Julianna (20) und Christina (22) ein allerletztes Mal um Heidi Klums (44) begehrten Casting-Titel. Doch was wäre ein phänomenaler Showdown ohne Performances von hochkarätigen Stargästen? Nach wochenlangem Rätselraten stehen nun zumindest zwei der Show-Acts offiziell fest.

Keine Geringere als Rita Ora (27) wird im Düsseldorfer ISS Dome auf der Bühne stehen! Schon beim diesjährigen ECHO heizte sie dem Publikum gemeinsam mit ihrem "For You"-Duettpartner Liam Payne (24) ordentlich ein. Mit dem zweiten bestätigten Künstler verbindet die vier Finalistinnen eine ganz besondere Geschichte: Noch bevor die Top Ten feststand, bekamen vier Kandidatinnen die Chance, an einem Casting für Wincent Weiss' (25) Musikvideo zu "An Wunder" teilzunehmen – wie der Zufall es wollte, handelte es sich dabei ausgerechnet um Toni, Pia, Julianna und Christina! Damals konnten Toni und Pia die begehrten Rollen ergattern. Ob Wincent den beiden kommenden Donnerstag fest die Daumen drücken wird?

Die Zuschauer können zurecht weiterhin gespannt bleiben, schließlich sollen neben Rita und Wincent weitere, noch geheime Auftritte geplant sein. Wird vielleicht Heidi Klums neue Liebe Tom Kaulitz (28) einen davon hinlegen? Schon seit Wochen spekulieren Fans darauf, dass auch seine Band Tokio Hotel am 24. Mai die Show rocken soll.

Splash News Rita Ora beim Koningsdag-Festival in den Niederlanden

WENN Wincent Weiss beim Echo 2017

ATP/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR-Gala in Cannes

