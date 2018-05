In den letzten Wochen überschlugen sich die Spekulationen um Diane Kruger (41): Viele Fans der Schauspielerin sind sich sicher, dass die Beauty mit ihrem Freund Norman Reedus (49) ihr erstes Kind erwartet. Erst am Freitag heizte die "Troja"-Darstellerin die Gerüchte selbst weiter an – indem sie einen verdächtigen blauen Fußabdruck-Emoji auf Social Media postete. Verhärten diese neuen Hinweise den Baby-Verdacht jetzt noch mehr?

Nach Dianes Auftritt bei den

Filmfestspielen in Cannes vor einer Woche häuften sich die Kommentare im Netz – etliche Follower wollen eine verdächtige Wölbung unter ihrem Kleid entdeckt haben! Die Blondine scheint gerade sehr auf weit geschnittene Outfits zu setzten: Auf dem Red Carpet der Met Gala erschien Diane Anfang Mai in einem ausgestellten blauen Ballondress. Ob sie damit ein wachsendes Babybäuchlein kaschieren wollte? Passend dazu soll sich die 41-Jährige auch wie eine schwangere Bald-Mami verhalten. Wie ein Insider dem US-Magazin Page Six verraten haben soll, habe das Model seit Monaten keinen Schluck Alkohol mehr angerührt.

Ob Diane auch schon im Nestbau-Modus ist? Wie die britische Zeitschrift Daily Mail berichtete, ist die Hollywood-Bekanntheit mit ihrem The Walking Dead-Schatz nämlich auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung in New York City. Ob die neue Bleibe vielleicht auch schon ein Kinderzimmer hat?

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Diane Kruger bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes 2018

John Lamparski / Getty Images Diane Kruger auf der Met Gala 2018

Frazer Harrison / Getty Images Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critics' Choice Awards 2018

