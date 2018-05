"Du bist phänomenal, phänomenal, ich will mehr, ich bekomm’ nicht genug" – diese Zeilen singt Sarah Lombardi (25) jetzt für ihren Ex Pietro (25)! Hinter ihrer Darbietung verbirgt sich allerdings kein Liebesgeständnis: Die Sängerin schmettert den neuen Track ihres Noch-Ehemanns. Und der ist absolut begeistert: "Mega gesungen, danke", schrieb Pietro zu einem Clip seiner einstigen DSDS-Konkurrentin, den er in seiner Instagram-Story teilte. Noch vor wenigen Wochen hatte der Musiker eine ähnliche Aktion für Sarah gestartet und ihre Comeback-Single "Genau hier" mit Söhnchen Alessio (2) auf dem Arm gesungen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de