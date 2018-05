In knapp drei Wochen wird es ernst: Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM 2018 in Russland. Die Deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Spiel am 17. Juni gegen Mexiko. Bis dahin wird allerdings noch viel gearbeitet: Fast das komplette Team ist seit Mittwoch bereits im Trainingslager in Südtirol, bereitet sich auf das Turnier vor. Acht Spieler hingegen durften sich noch ein paar Tage mehr Entspannung gönnen – wie Kicker Thomas Müller (28)!

Der Profi vom FC Bayern München konnte in den letzten Tagen noch mal so richtig abschalten. Nach dem verlorenen Pokalfinale am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt gönnte Bundestrainer Joachim Löw (58) den Bayern-Stars eine kleine Pause. Und diese Freizeit war bei Thomas Müller nur für seine Ehefrau Lisa reserviert. Bei Instagram postete der Offensivmann jetzt einen süßen Pärchenschnappschuss mit seiner Liebsten: "Letzter Tag mit meiner Frau vor dem Trainingscamp mit dem DFB-Team", schrieb er dazu. Nicht zu übersehen: Thomas und Lisa strahlen auf dem Foto um die Wette, sie umarmt ihren Ehemann, schmiegt ihren Kopf an seinen.

Wo genau Thomas und Lisa ihre kleine Auszeit verbracht haben, ist nicht ganz klar. Vermutlich waren die beiden einfach den ganzen Tag auf ihrem Pferdehof, den sie in der Nähe von München betreiben. Es ist kein Geheimnis, dass der Fußballer seine freie Zeit lieber mit seiner Frau und den Tieren verbringt, statt in einen luxuriösen Urlaub zu fahren.

Getty Images Thomas Müller, Fußballer und Weltmeister

