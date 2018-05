Die stylishen Fernsehstars Miyabi Kawai (44) und Manuel Cortez (39) sind bereits seit 13 Jahren zusammen. Der

Let's Dance-Gewinner 2013 äußerte sich in der Vergangenheit immer sehr vehement gegen eine Ehe mit seiner Beauty! Ein anderer wichtiger Schritt in der Familienplanung könnte aber sehr wohl bald geschehen: Manuel und seine Liebste verrieten jetzt, dass sie schon länger nicht mehr verhüten!

Ist beim "Schrankalarm"-Paar etwa Nachwuchs geplant? Wie die beiden In Touch in einem Interview verrieten, hätten sie seit Jahrzehnten nichts dagegen unternommen, dass der Kurvenstar schwanger werden könnte: "Es hätte tausend Mal passieren können – ist es aber nicht." Hört man da ein bisschen Wehmut in Manuels Stimme? Seine Partnerin jedenfalls würde sich über ein Baby freuen: "Ich liebe Kinder. [...] Aber ich bin jetzt 44 Jahre alt und wir haben uns weder dafür noch dagegen entschieden." Auch wenn ihre Aussage etwas bedrückt erscheint, sei die Autorin trotzdem glücklich, wie alles gekommen sei: "Ich liebe unser Leben so, wie es ist."

Miyabi ist sicherlich auch wegen ihres aktuellen Erfolgs so zufrieden: Das Dauer-Couple hat nämlich ein Buch herausgebracht, das gleich auf der Spiegel-Bestsellerliste landete! "Finde deinen Style" heißt ihr Werk, das sie und Manuel "ihr Baby" nennen. Glaubt ihr, das Fashionpärchen wird bald ein Kind bekommen? Stimmt ab!

Clemens Bilan/Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei einer Veranstaltung in Berlin

Matthias Nareyek/Getty Images for Wolfskin TECH LAB Miyabi Kawai und Manuel Cortez 2018

WENN.com Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin 2015

